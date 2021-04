Der Handel werde am heutigen Montag unter dem Tickersymbol "C43" aufgenommen, wie das Unternehmen mitteilte.Die Notierung an der wichtigsten deutschen Börse solle den Zugang zu europäischen Investoren erleichtern, erklärte COSMO. Zudem verspreche sich das Unternehmen von dem Schritt eine bessere Sichtbarkeit an den Kapitalmärkten ...

