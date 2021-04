The following instruments on XETRA do have their first trading 19.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.04.2021Aktien1 NO0010886625 Aker BioMarine ASA2 US03831W1080 Applovin Corp.3 GB00BMHX6F22 Lidco Group Plc4 SE0015659941 Plexian AB5 AU0000138125 Tulla Resources PLC6 US98419J3059 XOMA Corp.7 FI0009013114 Alma Media Corp.8 US72202D1063 Pimco Dynamic Credit & Mortgage Income Fund9 PLINTKS00013 CFI Holding S.A.10 NO0010823131 Kahoot! ASA11 BG11SOSOBT18 Sopharma AD12 CA83013J1093 Sixty Six Capital Inc.13 GRS014003032 Piraeus Financial Holdings S.A.14 CA09570Q1037 Blue Moon Metals Inc.15 GB00BNYKJJ86 Dods Group PLC16 CA8854722094 Thoughtful Brands Inc.Anleihen/ETF1 US88032XBB91 Tencent Holdings Ltd.2 US88032XBC74 Tencent Holdings Ltd.3 US09659X2P63 BNP Paribas S.A.4 XS2332234413 SGS Nederland Holding B.V.5 IE00BMQ5JM72 Irland, Republik6 NL0015000B11 Niederlande, Königreich der7 US748149AR21 Quebec, Provinz8 DE000BLB9N52 Bayerische Landesbank9 DE000HVB58Y2 UniCredit Bank AG10 XS2306403788 Boubyan Tier 1 Sukuk Ltd.11 XS2333565815 Dufry One B.V.12 XS2333299324 International Finance Facility for Immunisation13 XS2333658073 Municipality Finance PLC14 XS2326954398 Pioneer Reward Ltd.15 XS2326957227 Pioneer Reward Ltd.16 GB00BNC5TT55 Propifi Bonds PLC17 XS2333391485 Royal Schiphol Group N.V.18 US88032XBA19 Tencent Holdings Ltd.19 US88032XBD57 Tencent Holdings Ltd.20 US0641593X29 The Bank of Nova Scotia21 US38141GYB49 The Goldman Sachs Group Inc.22 XS2329014620 Berkshire Hathaway Inc.23 XS2329014976 Berkshire Hathaway Inc.24 XS2329015353 Berkshire Hathaway Inc.25 XS2330535381 DIB Tier 1 Sukuk [5] Ltd.26 XS2333564503 Dufry One B.V.27 XS2334114779 International Development Association28 XS2328399964 Japan Finance Organization for Municipalities29 US471068AU06 Japan Finance Organization for Municipalities30 XS2333391303 Royal Schiphol Group N.V.31 US0641593W46 The Bank of Nova Scotia32 DE000HLB22N2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 DE000HLB21B9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale34 US38141GYC22 The Goldman Sachs Group Inc.35 LU1484799843 UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITSETF (EUR) A - acc