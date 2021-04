Die Börsenrally scheint durch nichts zu stoppen zu sein. Egal was passiert, die Märkte strotzen nur so vor Kraft. Der DAX beispielsweise hat gerade erst wieder ein neues Allzeithoch bei 15.473 Punkten erreicht (Stand: 16.04.2021). Aber ist die Rally vielleicht zu schön, um wahr zu sein? Könnte vielleicht sogar schon der nächste dramatische Absturz vor der Tür stehen? Ja und nein … Es gibt sicher einzelne Bereiche, in denen es vielleicht zu Übertreibungen kommt. Die Aktien vieler Hersteller von Elektrofahrzeugen ...

