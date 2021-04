DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec und Kazia Therapeutics gehen Partnerschaft zur klinischen Entwicklung von EVT801 ein



19.04.2021 / 08:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EVOTEC VERGIBT EXKLUSIVE, WELTWEITE LIZENZ FÜR DIE ENTWICKLUNG UND KOMMERZIALISIERUNG DES ONKOLOGIE-PROGRAMMS EVT801 AN KAZIA

KAZIA BEABSICHTIGT EINE KLINISCHE PHASE-I-STUDIE MIT EVT801 UNTER DER LEITUNG VON EVOTEC

EVOTEC ÜBERNIMMT DIE CHEMIE, HERSTELLUNG UND QUALITÄTSKONTROLLE (ENGL. CHEMISTRY, MANUFACTURING AND CONTROLS, "CMC")

EVOTEC ERHÄLT EINE GERINGE ABSCHLAGSZAHLUNG, FORSCHUNGSZAHLUNGEN FÜR DIE ENTWICKLUNG EINES BIOMARKERS UND HAT ANSPRUCH AUF KLINISCHE UND KOMMERZIELLE MEILENSTEINZAHLUNGEN SOWIE GESTAFFELTE UMSATZBETEILIGUNGEN AM NETTOUMSATZ



Hamburg, 19. April 2021:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Lizenzvereinbarung sowie einen Rahmenvertrag mit dem australischen Biotechnologieunternehmen Kazia Therapeutics Limited ("Kazia"; ASX: KZA; NASDAQ: KZIA) geschlossen hat, das schwerpunktmäßig im Bereich Onkologie tätig ist. Im Rahmen dieser Vereinbarung vergibt Evotec eine exklusive, weltweite Lizenz für die Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung ihres Onkologie-Programms EVT801 an Kazia.



EVT801 ist ein präklinischer, oral verfügbarer niedermolekularer Inhibitor des lymphatischen Wachstumsfaktor-Rezeptors VEGFR3, der ursprünglich in einer Kooperation von Evotec und Sanofi entwickelt wurde. Die hohe Selektivität von EVT801 für VEGFR3 gegenüber anderen VEGF-Rezeptoren unterscheidet den Wirkstoff von anderen niedermolekularen Multi-Kinase-Inhibitoren, die an mehrere VEGF-Rezeptoren binden und mit erheblicher Toxizität verbunden sind. EVT801 hat das Potenzial, besonders an VEGFR3 zu binden, um eine hohe Wirksamkeit sowohl gegen den Primärtumor als auch gegen lymphatisch bedingte Metastasen mit einem sehr günstigen Toxizitätsprofil zu kombinieren.



Kazia strebt die klinische Entwicklung von EVT801 als Einzelwirkstoff und in Kombination mit einer Immuntherapie für eine Reihe spezifischer, onkologischer Indikationen an. Evotec wird die von Kazia finanzierte Phase-I-Studie leiten. Kazia wird die anschließende klinische Entwicklung und Vermarktung von EVT801 übernehmen.



Evotec erhält eine geringe Abschlagszahlung sowie weitere Zahlungen für das Vorantreiben von EVT801 in die klinische Testphase und darüber hinaus, z. B. für die Entwicklung von Biomarkern und CMC. Darüber hinaus erhält Evotec Anspruch auf klinische und kommerzielle Meilensteinzahlungen von über 300 Mio. € sowie gestaffelte, einstellige Umsatzbeteiligungen am Nettoumsatz mit EVT801. Diese werden mit Sanofi, dem Forschungs- und Entwicklungspartner von EVT801, geteilt."Wir freuen uns sehr über diese Lizenzvereinbarung mit Kazia. Das Unternehmen verfügt über eine hohe Erfolgsbilanz und klinische Expertise im Bereich Onkologie. EVT801 beinhaltet ein umfangreiches präklinisches Datenpaket, eine genau charakterisierte Pharmakologie und ein klares mechanistisches Verständnis, mit dem eine rationale Auswahl der Zielgruppen und therapeutischen Kombinationen getroffen werden kann. Zusätzlich zu dem hervorragenden Programm stellt Evotec Kazia ein hochrangiges Team für die Weiterentwicklung bis zur Klinik zur Verfügung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kazia, um EVT801 für Patienten weltweit verfügbar zu machen und damit eine neue Behandlungsoption für ihren dringenden, ungedeckten medizinischen Bedarf anzubieten.""Wir sind hocherfreut, diesen überaus spannenden neuen Wirkstoff in Kazias Pipeline aufzunehmen. Evotec hat bei der frühen Entwicklung von EVT801 erstklassige Arbeit geleistet und das präklinische Datenpaket ist außergewöhnlich umfangreich. Unser Ziel ist es, mit dem Wirkstoff eine klinische Phase-I-Studie, deren Beginn wir noch im Jahr 2021 erwarten, im Schnellverfahren zu durchlaufen."