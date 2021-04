Am 22. März kehrte die Porsche SE nach 20 Jahren in den MDAX zurück. "Wir ... gehen davon aus, dass damit das Interesse an unserer Aktie weiter steigt", ließ sich CEO Hans Dieter Pötsch zitieren. Er sollte Recht behalten. Denn mit dem Einzug in die DAX-Familie ist die Holding nach einigen Jahren wieder in den Platow-Fokus geraten. Und auch die Entwicklung der Aktie (98,47 Euro; DE000PAH0038) rechtfertigt den genaueren Blick: 2021 legte sie bisher über 70% zu, seit dem Corona-Crash im März 2020 sind es sogar 240%.Die Porsche SE, bzw. Porsche Automobil Holding, darf keinesfalls mit der Sportwagenmarke aus dem Hause Volkswagen verwechselt werden. Vielmehr ist das wichtigste Asset der SE die 53,3%-Beteiligung an den Stämmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...