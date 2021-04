Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt geht weiter. Vergangenen Freitag schaffte der DAX sein nächstes Allzeithoch. Die Vorgaben aus Übersee können sich ebenfalls sehen lassen. Sowohl in den USA als auch in Asien schlossen die Börsen im Plus. Bei den Einzelwerten geht es heute um BioNTech, Moderna, Tesla, Boeing, Coinbase, den Bitcoin, Daimler, Siemens, die Deutsche Wohnen, Zalando und HelloFresh. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.