Heilige Corona und Grönland / Schlechte Nachrichten für Greenland Minerals?

was mir in Mitteleuropa nach meiner Rückkehr aus Afrika derzeit auffällt, ist neben XY etc. pp. auch dies:Die Fokussierung unserer Mainstream-Medien auf ein Virus, das nach einer christlichen Heiligen des 2. Jahrhunderts benannt ist.Sagen Sie einmal, ging das die ganzen letzten Monate so?Das Thema überdeckt in den halbreflektierten Massenmedien andere Neuigkeiten, die durchaus intellektuell und geopolitisch/wirtschaftlich relevant sind. Ein Beispiel:Wo zum Beispiel konnte man etwas zu den vorige Woche erfolgten Wahlen in Grönland lesen?Denn auf der größten Insel der Welt - politisch zu Dänemarkt gehörend, geografisch zu Nordamerika - fanden am 6. April Parlamentswahlen statt.Das ist neben kulturellem/intellektuellem Interesse (möchte die Inuit-Bevölkerung sich von den "Wikingern" lösen, was macht die Unabhängigkeitsbewegung?) auch wirtschaftlich sehr interessant.Stichwort "Seltene Erden"-Metalle. Die sind für zahlreiche Hochtechnologie-Anwendungen derzeit unerlässlich. Doch deutlich über 90% des Angebots an "Seltenen Erden" kommen ...

