Erst seit Mittwoch ist Coinbase an der Börse und geht direkt durch die Decke. Analysten sehen in der Handelsplattform für Kryptowährungen sogar noch mehr Potenzial. Börsengang am Mittwoch Das Börsen-Debüt von Coinbase am Mittwoch konnte sich wahrlich sehen lassen. Zu einem Referenzpreis von 250 USD gab Coinbase knapp 115 Millionen Aktien an der US-Techbörse Nasdaq aus. Die Aktie schoss innerhalb kürzester Zeit auf weit über 400 USD und verzeichnete ...

