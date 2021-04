Die Rekordjagd in den US-Indizes setzte sich auch in den letzten Handelstagen fort. In der aktuellen Situation scheint die Rally durch nichts zu stoppen zu sein. Der Auftakt in die Quartalsberichtssaison verlief ebenfalls vielversprechend. In den nächsten Handelstagen wird es im Technologiesektor spannend. Auch unsere beiden heutigen Protagonisten Tesla und Apple werden demnächst ihre aktuellen Quartalsergebnisse der Öffentlichkeit präsentieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...