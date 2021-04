Auch zu Beginn der neuen Handelswoche setzt sich der Rekordlauf am deutschen Aktienmarkt fort.Der DAX steigt mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 15.496,87 Punkten in den Handel ein, das reicht für ein neues Rekordhoch. Direkt im Verlauf schafft es das Börsenbarometer erstmals bei 15.501,84 Punkte über die 15.500-er Marke. Erst am Freitag hatte der deutsche Leitindex bei 15.473,83 Punkten eine neue Bestmarke markiert. Anleger konzentrieren sich voll auf die Chancen für die Wirtschaft in ...

