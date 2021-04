Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Aufschwung in den USA läuft, so die Analysten von Postbank Research.Die Inflationsrate sei im März stärker als erwartet auf 2,6 Prozent geklettert. Dank der fiskal- und geldpolitischen Stimuli sowie niedriger pandemie-bedingter Basiswerte im Vorjahr und steigender Nachfrage, sollte die Inflation nach Analystenschätzungen in den kommenden Monaten weiter zulegen. Ebenfalls positiv hätten sich die Einzelhandelsumsätze im März gezeigt. Gestärkt durch die staatlichen Stimulus-Schecks hätten US-Konsumenten um knapp 10 Prozent stärker zugegriffen, als noch einen Monat zuvor. ...

