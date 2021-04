19.04.2021 - Die init innovation in traffic systems SE (ISIN: DE0005759807) kann sich auch bei einem öffentlichen Auftraggeber in den USA durchsetzen - trotz Amerca first. Zeigt die Attraktivität des Angebots. Die US-Tochter der init innovation in traffic systems SE ist nun, wie im Februar letzten Jahres angekündigt, von der Metropolitan Transit Authority of Harris County (METRO) in Houston, Texas damit beauftragt worden, ein innovatives ID-basiertes Fahrgeldmanagement-System für einen der größten Nahverkehrsdienstleister in den USA zu liefern und zu installieren. Der Erstauftrag hat ein Volumen ...

