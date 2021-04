Der US-Luftfahrtriese Boeing hatte Fluggesellschaften vor einigen Tagen auf ein neues Produktionsproblem bei bestimmten Versionen des Krisenmodells 737 Max hingewiesen. Etliche Maschinen stehen seitdem wieder still. Das Problem mit der Elektrik des Unglücksfliegers ist wohl weitreichender als zunächst angenommen. Die ursächlichen Produktionsmängel betreffen Komponenten in mehreren Bereichen des Cockpits, wie der Airbus-Rivale am Freitag bestätigte. Boeing arbeite derzeit mit den betroffenen Fluggesellschaften ...

