Die Wiener Börse ist am Montag moderat höher in die neue Handelswoche gestartet. Der ATX tendierte gegen 9.15 Uhr um 0,12 Prozent höher bei 3.236,85 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,16 Prozent auf 1.650,97 Zähler hinzu. Auch das europäische Umfeld verzeichnete Aufschläge.Wichtige Konjunkturdaten dürften am ersten Handelstag der Woche ausbleiben. Die Experten der Helaba richteten ihre ...

