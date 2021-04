Wer eine Pauschalreise bucht, soll künftig über einen millionenschweren Fonds besser gegen eine Pleite des Reiseveranstalters abgesichert sein. Veranstalter wie TUI sollen in diesen Sicherungsfonds einzahlen. Hintergrund war die Thomas-Cook-Pleite im September 2019. Dieser Gesetzesentwurf, der das Vertrauen in die Branche stärken soll, soll nun nochmal überarbeitet werden.Die vielen Einwände der Reisebranche gegen den neuen Reisesicherungsfonds zeigen Wirkung. Während der Bundestagsdebatte am vergangenen ...

