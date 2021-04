In Texas gab es am Samstagabend einen schlimmen Unfall, bei dem zwei Personen ums Leben kamen. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht dabei ein offenbar selbstfahrender Tesla. Traurige Nachrichten aus dem Süden der Vereinigten Staaten: Im US-Bundesstaat Texas kam ein Model S der Marke Tesla mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, stieß mit einem Baum zusammen, brach sofort in Flammen aus und schloss die beiden Insassen ein, sodass diese tödlich verletzt wurden. Das berichtet der US-Nachrichtendienst Bloomberg. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurde ein Opfer...

Den vollständigen Artikel lesen ...