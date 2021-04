Die JinkoSolar-Aktie hat den Schock über die schwach ausgefallenen Quartalszahlen in der vergangenen Woche gut verdaut. Zuvor hatte der Titel am Tag der Veröffentlichung mit herben Kursverlusten und technischen Verkaufssignalen zu kämpfen. Inzwischen sieht die Lage aber wieder besser aus.Mit der Veröffentlichung der schwachen Quartalszahlen generierte der chinesische Solarmodulhersteller am 9. März ein starkes Verkaufssignal. Infolge löste die Aktie eine abfallende Dreiecksformation, die sie seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...