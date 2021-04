E.ON-Calls mit 74%-Chance bei Kursanstieg auf 10,50 Euro

Mit der E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) ging es seit dem Sommer 2020 bis zum 4.3.21, als die Aktie bei 8,27 Euro auf ihren vorläufigen Tiefpunkt fiel, in den vergangenen Wochen wieder deutlich nach oben. Nachdem die Aktie am 6.4.21 kurzfristig wieder die Marke von 10 Euro überwinden konnte, lief sie danach knapp unterhalb dieser Marke seitwärts. Im frühen Handel des 19.4.21 setzte sich die E.ON-Aktie nach der Kaufempfehlung von Goldman Sachs mit einem Kursziel von 12 Euro an die Spitze der im DAX gelisteten Werte.

Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann zu hohen Renditen gelangen, wenn die E.ON-Aktie in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zu den hoch gesteckten Kurszielen zumindest wieder auf 10,50 Euro zulegen kann.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 10,25 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die E.ON-Aktie mit Basispreis bei 10,25 Euro, Bewertungstag 14.6.21, BV 1, ISIN: CH0574729908, wurde beim E.ON-Aktienkurs von 10,08 Euro mit 0,18 - 0,19 Euro gehandelt.

Wenn die E.ON-Aktie in spätestens einem Monat auf 10,50 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,33 Euro (+74 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 9,575 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,575 Euro, BV 1, ISIN: DE000SD7AQQ1, wurde beim Aktienkurs von 10,08 Euro mit 0,53 - 0,54 Euro taxiert.

Steigt die E.ON-Aktie in Kürze auf 10,50 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,92 Euro (+70 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 9,3766 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,3766 Euro, BV 1, ISIN: DE000DV1YQJ4, wurde beim Aktienkurs von 10,08 Euro mit 0,71 - 0,72 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der E.ON-Aktie auf 10,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,12 Euro (+56 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Hebelprodukten auf E.ON-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de