Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss dominierte beim Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) das Minuszeichen, so die Analysten der Helaba.Im Laufe des Handels habe sich Abwärtsdruck erhöht, zu den Verlusten beigetragen habe vermutlich die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten und eine abnehmende Risikoaversion ungeachtet der steigenden Corona-Inzidenz. Mittlerweile scheinen sich die Marktteilnehmer damit aber mehr oder weniger abgefunden zu haben, so die Analysten der Helaba. Trotzdem würden Sorgen vor wirtschaftlichen Einbußen groß bleiben. Die Staatsanleihen der Peripherie seien zum Wochenschluss stabil gehandelt worden. Am Primärmarkt trete heute das Schatzamt der Slowakei heute mit einer Reihe an Neuemissionen auf. Die 10J-Benchmarkanleihe rentiere aktuell auf einem Niveau von -0,05%. ...

