Der Dax +0,04% dürfte sein erst am Freitag erreichtes Rekordhoch am Montag gleich wieder übertreffen. So wurde der Leitindex knapp eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher bei 15.468 Punkten gesehen. Damit dürfte der DAX nur knapp unter dem vor dem Wochenende aufgestellten Rekord bei 15.473 Zählern in den Handel starten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 +0,02% wird auch etwas höher ...

