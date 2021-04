Die Aktien von Leoni, einem Hersteller in den Produktgruppen Drähte, Kabel und Bordnetz-Systeme mit Sitz in Nürnberg, Bundesland Bayern, konnten in den vergangenen Tagen deutlich hochziehen. Die Long-Position befindet sich gut im Rennen. Der Stopp sollte der Long-Position sollte nun vom Einstand weiter in den Gewinn auf 11,20 Euro hochgezogen werden. Das Kursziel ist weiter bei 13,00 Euro zu sehen. Trading-Strategie: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...