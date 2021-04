HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum von 135,00 auf 143,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Spezialist für Vakuumtechnologie sei sehr stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen nach dem optimistischeren Ausblick an, hält die Aktien aber für etwas überbewertet./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006916604

