Unterföhring (ots) - Guten Freunden schenkt man ... einen Audio-Blockbuster! Zum ersten Geburtstag stellt FYEO, die Audio-Plattform der Seven.One Entertainment Group, ab sofort allen bingefreudigen Hörer:innen die erste Staffel ihres erfolgreichen Audio-Blockbusters "Lynn ist nicht allein" kostenfrei auf allen marktüblichen Plattformen zur Verfügung. Und setzt noch einen drauf: Ab jetzt sind auch schon die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel des außergewöhnlichen Mystery-Hörspiels exklusiv auf FYEO abrufbar - Gänsehautgarantie inklusive. Weitere Folgen werden wöchentlich veröffentlicht. "Lynn ist nicht allein" gehört zu den ersten Audio-Formaten, die auf FYEO bei seiner Gründung vor einem Jahr (23. April 2020) verfügbar waren."Lynn ist nicht allein"Lynn, die beste Freundin von Olivia und Nika (gesprochen von den Jungstars Lea Zoë Voss und Kristin Alia Hunold) kommt bei einem Autounfall ums Leben. Völlig unvermittelt wird den Freundinnen von einem anonymen Absender Lynns altes Smartphone zugeschickt. Zuerst verwirrt, beginnen sie das Handy zu durchsuchen und stoßen auf immer mehr Ungereimtheiten. Die Beiden beginnen, mit den Informationen, Lynns letzte Tage zu rekonstruieren. Ein nervenzerreißendes Katz- und Mausspiel beginnt. Staffel 2 setzt die mysteriöse Geschichte ein Jahr später fort: Doch während Nika nun einfach ihr Leben zurückhaben möchte, bleiben für Olivia Fragen ungeklärt. Ein neuerlicher unheimlicher Anruf zwingt die Beiden schließlich zum Handeln. Sie folgen der Spur einer verschwundenen Headhunterin und einer gestohlenen Software, die, so ihr Schöpfer, die Welt verändern könnte ... Produzent: KUGEL UND NIERE GmbH.Schauspielerin Lea Zoë Voss (spricht Lynns Freundin Olivia): "'Lynn ist nicht allein' MUSS man gehört haben. Es ist ein außergewöhnliches, anderes Hörspiel. Man sollte kein normales "Einschlaf-Hörspiel" erwarten. Der Inhalt ist teilweise wirklich krass. Ich habe mich beim Hören echt gegruselt. Schauspielkollegin Kristin Alia Hunold (spricht Olivias Freundin Nika) ergänzt: "Das Internet hat viele Informationen über uns und wir werden alle immer gläserner. "Lynn ist nicht allein" beschäftigt sich mit diesem Thema. Das dürfte für viele Zuhörer*innen interessant sein."Das ist FYEODie kostenlose Audio-App FYEO ("For Your Ears Only") bietet neben frei verfügbaren Podcasts einen Premium-Bereich (4,99 Euro pro Monat) mit Hörerlebnissen auf dem nächsten Level: Zu den exklusiven FYEO Originals zählen einzigartige Audio-Blockbuster-Formate, darunter "MAKEL", u.a. mit Alice Dwyer, Heike Makatsch und Peter Lohmeyer oder Doku-Reihen wie "Die Mafia-Prinzessin". Der Premium-Bereich kann von interessierten Hörer:innen zwei Wochen lang kostenfrei getestet werden. FYEO arbeitet zudem mit einem großen Netzwerk an Autor:innen, Produzent:innen und Künstler:innen sowie Medien-Partnern, darunter Süddeutsche Zeitung und dpa, an der Entwicklung und Umsetzung weiterer Originals. Aktuell bietet FYEO über 40 Eigenproduktionen in den unterschiedlichsten Genres: von Wissen über Comedy, Doku, Sport - bis hin zu Thriller oder Horror. FYEO ist als App für iOS und Android downloadbar. Alle weiteren Infos unter www.fyeo.de.Die Seven.One Audio vereint als Dachmarke die Geschäftsbereiche Podcast Factory und FYEO.Die Seven.One Audio gehört zur Seven.One Entertainment Group.einer 100-prozentigen Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die plattformunabhängige Entertainment-Company alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Die Seven.One Entertainment Group gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich und steht für starke Content-Marken über die die Nation spricht - und das auf allen Plattformen.