Siemens-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse macht die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) nach wie vor einen bullishen Eindruck. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Siemens-Aktie befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 58,77 EUR in einer Aufwärtsbewegung. Am 3. Februar 2021 kam es erstmals zu einem Tagesschlusskurs über dem Allzeithoch bei 133,50 EUR aus dem Jahr 2017. Seit 08. März liegt jeder Tagesschlusskurs über diesem Hoch. Der Wert durchbrach am Freitag eine kurzfristige obere Pullbacklinie mit einer langen weißen Kerze und kletterte dabei auf das aktuelle Allzeithoch bei 145,96 EUR. Die überwundene obere Pullbacklinie liegt heute bei ca. 143,84 EUR.

Ausblick: Das Chartbild der Siemens-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Die Rally der letzten Wochen könnte noch etwas andauern und zu Gewinnen in Richtung 157,75 EUR führen. Ein Rücksetzer gen 143,84 EUR wäre völlig unproblematisch. Sollte die Aktie unter 143,84 EUR abfallen, wäre dies ein erster Rückschlag für die Bullen. Allerdings wäre erst ein Tagesschlusskurs unter dem Tief vom Mittwoch bei 137,94 EUR ein klares Verkaufssignal. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 126,14 EUR gerechnet werden.

Kann die Siemens-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 144,56 Euro notierte, ihre Rally auf 157,75 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 150 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 150 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000PF7W6D9, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 144,56 Euro mit 0,27 - 0,28 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 157,75 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,87 Euro (+211 Prozent) steigern. Erreicht die Aktie erst am Laufzeitende des Scheines die Zielmarke, dann wird der Schein über einen inneren Wert von 0,775 Euro (+176 Prozent) verfügen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 132,903 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 132,903 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR69HL1, wurde beim Siemens-Kurs von 144,56 Euro mit 1,19 - 1,20 Euro taxiert.

Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 157,75 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,48 Euro (+107 Prozent) erhöhen - sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de