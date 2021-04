Neckarsulm (ots) -- Lidl bündelt vegane Alternativprodukte unter der Eigenmarke "Vemondo"- "Vemondo" zu 100 Prozent klimaneutralNeckarsulm (ots) - Ob ein Glas Bio-Mandeldrink zum Frühstück, Spaghetti Bolognese zum Abendessen oder das Eis am Stiel zwischendurch: Wer sich vegan ernährt oder gelegentlich tierische durch rein pflanzliche Produkte ersetzen möchte, kann bei Lidl ab sofort aus über 450 Artikeln wählen, die mit dem gelben Vegan-Siegel gekennzeichnet sind. Der Lebensmittelhändler hat sein veganes Sortiment sukzessive erweitert, um den Kunden für verschiedene Mahlzeiten und Snacks rein pflanzliche Alternativen zu bieten. Für den perfekten Schaum auf dem Kaffee hat das Unternehmen beispielsweise einen Hafer-Barista-Drink deutschlandweit neu im Sortiment aufgenommen. Regional ergänzen weitere vegane Produkte wie Steinofenpizza Margherita, Sojagurt und Genießer-Käsescheiben für herzhafte Brote das Angebot in den Filialen. Alle veganen Alternativprodukte sind ab sofort einheitlich unter der Lidl-Eigenmarke "Vemondo" erhältlich, sodass Kunden sie schnell im Regal erkennen können. Auch zukünftig wird Lidl sein veganes Sortiment kontinuierlich ausbauen und die Produkte hinsichtlich Geschmack, Optik, Textur und Nachhaltigkeit weiterentwickeln. Mittlerweile sind beispielsweise auch alle "Vemondo"-Produkte klimaneutral. Dazu gleicht Lidl die CO2-Emissionen bei der Herstellung und beim Transport aus.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/4892240