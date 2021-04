Köln (ots) - Dank Quotenerfolgen wie "CSI: Miami", "Dr. House" oder "Bones - Die Knochenjägerin" ist die SUPER RTL Primetime zur ersten Anlaufstelle für Fans serieller Crime-Unterhaltung geworden. Mit "Carter" tritt nun ein weiterer, unkonventioneller Ermittler seinen Dienst an. Das kanadische Format setzt auf eine Mischung aus spannender Polizeiarbeit und lockeren Sprüchen.



Harley Carter (Jerry O'Connell, "Sliders - Das Tor in eine fremde Dimension") ist als TV-Polizist berühmt geworden. Nach einem handfesten Skandal kehrt er in seine kanadische Heimatstadt zurück und wird, gemeinsam mit seinen alten Freunden Sam (Sydney Tamiia Poitier, "Death Proof - Todsicher") und Dave (Kristian Bruun), zum "echten" Ermittler. In der ersten Episode ("Koji the Killer") versucht das Trio, Carters Hausverwalter zu rehabilitieren, dem ein Mord angehängt wurde, den er gar nicht begangen hat.



SUPER RTL startet die Free-TV-Premiere von "Carter" mit einer umfangreichen Sonderprogrammierung. Die ersten Doppelfolgen laufen am Donnerstag, 22. April, Freitag, 23. April (jeweils um 22 Uhr) sowie am Samstag, 24. April (22:20 Uhr) und Montag, 26. April (22:10 Uhr). Danach ermittelt Carter immer donnerstags um 22 Uhr. Ab 16. April ist die Serie zudem bei TVNOW PREMIUM abrufbar.



