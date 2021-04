Was wollen die Aktienmärkte mehr? Gute Gewinne der Unternehmen, niedrige und derzeit sinkende Zinsen und eine Notenbank, die weiter den Fuß auf dem Gaspedal belässt. Solange sich an dieser Konstellation nichts ändert, werden die Aktienmärkte wahrscheinlich nicht korrigieren. Aber die Erwartungen an die nahe Zukunft sind gigantisch und stark eingepreist. Die Amerikaner steigern ihre Einzelumsätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...