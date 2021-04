Die Concept-Cars des A6 E-Tron von Audi, ID 6 von VW und EQB von Mercedes feiern Premiere auf der Automesse in Shanghai. Diese reichen von elektrischer Oberklasse zum Familien-SUV. Viele Hersteller kündigen zur renommierten Automesse in Shanghai neue Modelle an. Nach Fahrzeugen der chinesischen Firmen Xpeng (Kompaktlimousine P5) und Ora (Käfer-Klon) stellten heute deutsche Konzerne ihre nächsten Studien und Serien vor. Die Show findet vom 21. bis zum 28. April statt. Audi A6 E-Tron: Elektrische Oberklasse 2023 soll der A6 E-Tron auf den Markt kommen, dessen Konzeptvariante...

