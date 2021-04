Essen (www.anleihencheck.de) - Die Corporate Spreads - gemessen am 5-jährigen Markit-iTraxx-Europe - oszillierten zuletzt um die Marke von 50 Basispunkten, berichten die Analysten der National-Bank AG.In ihrem Hauptszenario würden die Analysten der National-Bank AG aber auch weiterhin erwarten, dass sich die Credit-Spreads im Zuge der Erholung in Europa weiter zurückbilden würden: Die Kombination von reichlicher Versorgung mit Liquidität und einer rund um den Globus besser verlaufenden Erholung der Weltwirtschaft dürfte auch weiterhin kurstreibend wirken. Auf Jahressicht könnten dann zunächst die Tiefststände aus dem Jahre 2018 in Angriff genommen werden: Die Analysten der National-Bank AG würden eine weitere Spreadkompression zunächst auf Werte um 40 Basispunkte erwarten. (Ausgabe vom 16.04.2021) (19.04.2021/alc/a/a) ...

