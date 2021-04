Die Ölpreise sind am Montag im frühen europäischen Handel leicht gestiegen. Gegen 10.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,84 Dollar und damit 0,1 Prozent mehr als zuletzt am vergangenen Freitag.Die Ölpreise werden einerseits von der positiven Grundstimmung an den Finanzmärkten angetrieben. Die weltweiten Fortschritte bei der Covid-Impfkampagne und die weitreichenden Stützungsmaßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...