Robotics: Zeitalter der intelligenten Automatisierung

Robotik und andere Formen der intelligenten Automatisierung schreiten stetig voran. Um vorne mit dabei bleiben zu können, kommen Unternehmen kaum drum herum, Investitionen in diesem Bereich zu tätigen. Beispielsweise floriert im privaten Gebrauch die Nachfrage nach Servicerobotern. Hält die Era of Robotics nun endgültig Einzug in unseren Alltag? Das Potenzial für die Wirtschaft ist groß - und auch für Anleger könnten aus dem Trend interessante Möglichkeiten entstehen.

Viele Anwendungsmöglichkeiten

Die ersten Roboter fanden bereits in den 1960ern ihren Einsatz. Doch seither ist viel passiert und die Entwicklung von intelligenten Automatisierungen schreitet stetig voran. Damit einher geht auch die steigende Zahl an Einsatzmöglichkeiten der Roboter. Sei es in der Medizin oder in der industriellen Produktion - die Helfer der Zukunft sind vielseitig einsetzbar.

Während sich «Robotics» als Schnittstelle zwischen Ingenieurswissenschaften und Informatik versteht und sich mit der Unterstützung des Menschen durch Maschinen beschäftigt, wird bei «Automation» zumeist die Automatisierung von Arbeitsprozessen auf Softwareebene gesprochen.

