NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 72 auf 86 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Laurence Alexander aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen wegen der jüngsten Hinweise des Chemikalenhändlers, die auf einen starken Nachfragetrend hindeuteten. Der Experte zieht damit aber nach: Wie er ergänzte, seien die deutlich verbesserten Geschäftsperspektiven in den Konsenserwartungen bereits enthalten./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2021 / 01:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2021 / 00:00 / ET

