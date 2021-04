Stuttgart (ots) - "Marktcheck" am Dienstag, 20. April 2021, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD-Mediathek und auf Youtube / Moderation: Hendrike BrenninkmeyerDie Forschungsgruppe Dr. Feil empfiehlt für etliche Leiden Nahrungsergänzungsmittel. Ob Arthrose oder Schutz vor dem Coronavirus - mit den richtigen Mitteln komme man gegen vieles an. Dabei verweisen sie auf prominente Referenzen. Berühmte Sportler*innen oder angesehene Ärzt*innen, sollen die Forschungsgruppe bilden. Doch einige von ihnen wissen gar nichts von ihrem angeblichen Engagement. Viele Mediziner*innen kritisieren die Aussagen von Dr. Feil. "Marktcheck" recherchiert, wie seriös die Forschungsgruppe arbeitet und zeigt, wer Dr. Wolfgang Feil ist. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin berichtet am Dienstag, 20. April 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARD-Mediathek (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck), online auf SWR.de (http://www.swr.de/marktcheck) und Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck).Weitere geplante Themen der Sendung:Abiturjahrgang gegen AboutYou - der neue "Marktcheck"-Reporter mischt sich einEin Abiturjahrgang nahm an einer Einkaufschallenge des Onlinehändlers AboutYou teil. Die Schüler*innen erspielten bereits mehrere Tausend Euro, doch aufgrund eines angeblichen Fehlers wurden sie aus dem Wettbewerb genommen. Ein Fall für den neuen "Markcheck"-Reporter Kolja Schwarz.Sicherheits-Check - so macht man das Fahrrad fit für den FrühlingIm Frühling steigen viele wieder in den Fahrradsattel, ohne wenigstens einen groben Sicherheitscheck zu machen. Zusammen mit dem Ludwigsburger Fahrradtechnik-Experten Dirk Zedler zeigt "Marktcheck", wie man in nur 90 Sekunden prüfen kann, ob das Rad verkehrssicher ist.Gesund und schmackhaft - macht der grüne Spargel dem weißen Konkurrenz?Weißer Spargel gilt als das königliche Gemüse. Von April bis Mai zahlen deutsche Verbraucher*innen hohe Preise für die Stangen. Doch der grüne Spargel enthält mehr gesunde Inhaltsstoffe und bietet abwechslungsreiche Rezepte. "Marktcheck"-Ernährungsexpertin Sabine Schütz zeigt, was der grüne Spargel alles kann.Marktcheck findet's raus - wie funktionieren Waschnüsse?Waschnüsse sind die Früchte des Waschnussbaums, der auch als Seifenbaum bezeichnet wird. Sie sind eine günstige Alternative zu Waschmittel und schonen die Umwelt. "Marktcheck" erklärt, mit welchen Substanzen sie Wäsche säubern und wie man Waschnüsse anwendet."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD-Mediathek unter www.ARDMediathek.de/SWR zu sehen sowie auf SWR.de unter www.SWR.de/marktcheck.Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck.Fotos bei www.ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-drfeil.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4892476