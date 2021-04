DJ PTA-News: Dexwet Holdings Corporation: Dr. Nader Kasim neu im Dexwet Board of Directors - Engagement zur Verbesserung der Gesundheit mit nachhaltiger Luftfiltertechnologie

New YorkNew York (pta022/19.04.2021/11:55) - Der austro-amerikanische Filterhersteller Dexwet Filters hat den bekannten US-Arzt Dr. Nader Kasim (55) ins Board of Directors berufen. Das Unternehmen unterstreicht damit seine Bemühungen, die in Österreich entwickelte Filtertechnologie auf den nordamerikanischen Markt zu bringen. Im Fokus steht dabei insbesondere die Gesundheitsprävention in Innenräumen durch verbesserte Raumluftqualität.

"Durch die Corona-Pandemie hat die Luftqualität in geschlossenen Räumen an Bedeutung gewonnen. Die Technologie hinter Dexwet Pure Air Filters kann eine wesentliche Rolle bei der Gesundheitsprävention spielen, da sie Feinstaub und Krankheitserreger effizient aus der Raumluft herausfiltert", erläutert Dr. Kasim sein Engagement. "Ich freue mich, dass ich mein medizinisches Fachwissen einbringen kann."

Dexwet hat eine nachhaltige Feinstaub-Filterlösung für alle Jahreszeiten entwickelt, die keine Energie benötigt und absolut geräuschlos funktioniert. Sie ist hoch luftdurchlässig durch ihre versetzten Lamellenstäbe und bindet jede Art von Feinstaub sowie Pollen und Viren durch ihre Ölbeschichtung. Partikel wie Aerosole in der Luft werden so dauerhaft eingefangen, während die saubere Luft leicht durchströmen kann.

"Unser klares Ziel ist es, die Luftqualität in Innenräumen zu optimieren und die Übertragung von Viren über Aerosolen in der Luft zu stoppen - egal wo auf der Welt", erläutert Gregory Scott Newsome, Finanzvorstand und Board Director von Dexwet Air Filters. "Wir freuen uns daher sehr, das Fachwissen und Know-how von Dr. Kasim für das Dexwet-Board zu gewinnen - auch deshalb, weil unsere Luftfiltrationstechnologie in der internationalen medizinischen Gemeinschaft immer mehr Beachtung findet."

Dr. Nader Kasim Dr. Nader Kasim ist Chirurg und Facharzt für Orthopäde mit knapp 25 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen. Der studierte Biologe (Yale University) schloss sein medizinisches Studium an der University of Pennsylvania ab. Er ist seit über 15 Jahren Ärztlicher Direktor am Ambulatory Surgical Center in New Jersey sowie Präsident des Advanced Orthopaedics and Sports Medicine Center, und seit über 20 Jahren Mitglied der American Academy of Orthopaedic Surgeons und aktives Mitglied der Arthroscopy Association of North America. Zudem engagiert sich Dr. Kasim seit 2013 als Investor in Startup-Unternehmen und ist Mitglied des Beirats mehrerer namhafter Unternehmen.

Dexwet hält über 60 Technologie-Patente weltweit, die Filterprodukte sind auch im Handel erhältlich. Im Dezember 2020 reichte Dexwet einer ausgewählten Gruppe akkreditierter US-Investoren ein Angebot gemäß Regulation D ein, um Finanzmittel für den Aufbau einer US-Produktion einzuwerben. Die Geldmittel werden dazu verwendet, die Markenbekanntheit zu steigern und die weltweite Expansion und Lizensierung der patentierten Nassfiltertechnologie voranzutreiben.

Über die Dexwet Holdings Corporation Die Dexwet Holdings Corp. mit Hauptsitz in den USA ist ein GreenTech-Unternehmen für Feinstaublösungen mit mehr als 60 Patenten. Die Nassluftfiltertechnologie findet seit mehr als 15 Jahren in Europa Verwendung, insbesondere bei kundenspezifischen Anwendungen und Feinstaubbelastung in Innenräumen. Die Mission ist es, für gesunde und saubere Luft zu sorgen, egal ob in Maschinen oder zur Gesundheitsprävention. Im Jahr 2021 werden Dexwet Filters in Nordamerika eingeführt. http://dexwetholdings.com

