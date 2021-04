NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 10,50 auf 12 Euro angehoben. Analyst Alberto Gandolfi sieht bei den Essenern laut einer am Montag vorliegenden Studie Spielraum für weitere Einsparungen. Er hob den Portfolioumbau des Energiekonzerns hervor./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2021 / 01:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000ENAG999