Er gründete den Photoshop-Entwickler Adobe mit und war einer der Erfinder des vielgenutzten PDF-Formats: Charles Geschke ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Wer einmal eine der großen Adobe-Veranstaltungen wie die Max in Los Angeles oder den Summit in Las Vegas erlebt hat, bekam ein ganz besonderes Ritual zu sehen. Ob CEO Shantanu Narayen, CMO Ann Lewnes oder CPO und Behance-Gründer Scott Belsky - der erste Weg in den riesigen Hallen führte sie alle stets zu zwei freundlich wirkenden älteren Herren in den vorderen Reihen. Diese Art des Umgangs...

Den vollständigen Artikel lesen ...