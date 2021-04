(shareribs.com) New York 19.04.2021 - Der internationale Autobauer Stellantis hat seine Pläne für die Elektrifizierung der Flotte vorgelegt. Das Unternehmen glänzte bislang wenig mit Innovationen in dem Bereich. Stellantis - ein Konglomerat aus Dodge, RAM, Fiat, Opel, Peugeot und anderen, hat bislang vor allem in Europa E-Autos angeboten. In den USA haben die Marken Dodge, RAM und Jeep zuletzt vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...