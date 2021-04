München (ots) -- "BMW Esports Boost" bringt das internationale Who's who des Esports zusammen.- Premiere des weltweit einzigartigen Formats am 28. Juni 2021 live aus der BMW Welt.- BMW in Partnerschaft mit Seven.One Sports.- Neue Impulse und exklusive Einblicke mit Top-Branchenexperten wie Jens Hilgers, Ralf Reichert, Christopher Hana, Brandon Snow und Tobias Knoke.- Spannende Panels und Best-Practices richten sich an alle, die in den Markt investieren und die Zukunft des Esports mitgestalten wollen.- Tickets ab sofort unter bmwesportsboost.com erhältlich.München (ots) - Längst hat sich Esports vom Nischensport zu einem weltweiten Trend und damit auch zu einem bedeutenden wirtschaftlichen Faktor entwickelt. BMW gehört mit seinem Esports-Engagement zu den treibenden Kräften in diesem schnell wachsenden Segment und will neue Maßstäbe in Sachen Storytelling und Innovationskraft setzen. Seven.One Sports als Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group treibt die Übertragung und Berichterstattung rund um Esports seit vielen Jahren im deutschsprachigen Raum intensiv voran und geht seit 2021 mit der digitalen Gaming- und Esports-Plattform esports.com internationale Wege. Mit dem "BMW Esports Boost" schaffen BMW und Seven.One Sports nun ein neues Event-Format für die unterschiedlichen Stakeholder der Branche: Am 28. Juni 2021 trifft sich das internationale Who's who der Esports-Industrie - von Meinungsführern über Teams bis hin zu Branchenexperten. Das Event wird live aus der Münchner BMW Welt übertragen.Die Veranstaltung richtet sich an all jene, die den nächsten Schritt im Esports gehen, die Zukunft des Segments mitgestalten oder in den dynamischen Markt investieren wollen. In spannenden Panels und Präsentationen geben zahlreiche internationale Top-Speaker neue Impulse und exklusive Einblicke in die Welt des Esports. Ihr Themenspektrum reicht von Fragestellungen wie "Esports and big arenas - is this still a match?" über die Herausforderungen für Marketers bis hin zu Sessions, die den Esports-Hype einordnen, die Entwicklung der Branche diskutieren und innovative Ideen sowie inspirierende Erfolgsgeschichten teilen. Weltpremieren und Ankündigungen zeigen kommende Trends, die den Bereich Esports künftig prägen werden.Mit dabei sind unter anderem der CEO von The Esports Observer, Christopher Hana, Brandon Snow (SVP, CRO Brand Partnerships and Esports Activision Blizzard), Ralf Reichert (Co-Founder and Co-CEO ESL Gaming), Jens Hilgers (Founding General Partner BITKRAFT), Tobias Knoke (Head of Gaming EMEA Partnerships Solutions at Google) und der COO von Ninjas in Pyjamas, Jonas Gundersen. Auch die CEOs und Founders der Teams G2 Esports und FNATIC - Carlos "ocelote" Rodriguez und Sam Mathews - werden zu Gast sein. Moderiert wird der BMW Esports Boost von der mehrfach ausgezeichneten und international anerkannten Esports Moderatorin Eefje "sjokz" Depoortere."Mit dem BMW Esports Boost wollen wir unser Engagement in einem rasant wachsenden und innovativen Markt auf ein neues Level heben und eine einzigartige Plattform zum Austausch, zur Entwicklung und Vernetzung der gesamten Branche entwickeln", sagt Stefan Ponikva, Vice President Brand Experience BMW Group.Stefan Zant, Geschäftsführer Seven.One Sports und esports.com, meint: "Wir sind durch unser internationales Netzwerk, unser Know-How als Marktführer in der Medialisierung von Esports im Free-TV und digital auf esports.com bestens aufgestellt, den BMW Esports Boost gemeinsam mit BMW als internationale Marke zu etablieren."Die Premiere des "BMW Esports Boost" wird am 28. Juni 2021 von 10 bis 18 Uhr live aus der BMW Welt übertragen und ist zugleich der Auftakt einer jährlich wiederkehrenden Eventreihe. "Early Bird"-Tickets sind ab sofort für 69 Euro unter bmwesportsboost.comerhältlich.Die vollständige Pressemitteilung ist hier (https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0330112DE/%E2%80%9Ebmw-esports-boost-2021%E2%80%9C:-neues-event-fuer-die-esports-branche-live-aus-der-bmw-welt) im BMW Group PressClub zu finden.Pressekontakt:LoeschHundLiepold Kommunikation GmbHIm Auftrag der BMW WeltStefanie FredrichE-Mail: bmw-welt@lhlk.de, Telefon: +49 89 720-187-17BMW GroupBenedikt Torka, Sprecher BMW Motorsport und EsportsE-Mail: Benedikt.Torka@bmwgroup.com, Telefon: +49 89 382-38559Original-Content von: BMW Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28255/4892548