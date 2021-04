DGAP-Ad-hoc: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

HERZOGENAURACH | 19. April 2021 | Die Schaeffler AG (ISIN DE000SHA0159, WKN SHA015) gibt heute vorläufige Eckdaten für das erste Quartal 2021 bekannt, weil diese deutlich über Vorjahr und der bisherigen eigenen Erwartung für das erste Quartal liegen. Der Umsatz der Schaeffler Gruppe liegt im ersten Quartal mit 3.560 Millionen EUR währungsbereinigt 11,2% über Vorjahr (Vorjahr (angepasst): 3.281 Millionen EUR) und zeigt damit eine deutliche Erholung. Die EBIT-Marge (vor Sondereffekten) erreicht im ersten Quartal 11,3% (Vorjahr (angepasst): 6,5%). Der Free Cash Flow (vor Ein- und Auszahlungen für M&A Aktivitäten) beträgt im ersten Quartal 130 Millionen EUR (Vorjahr (angepasst): 137 Millionen EUR). Die wesentlichen Gründe dafür sind die besser als erwartete Umsatzdynamik im ersten Quartal, insbesondere in China, sowie ein vorteilhafter Produktmix. Bei der Ergebnisentwicklung zeigt sich zudem, dass die im letzten Jahr eingeleiteten Kostenanpassungen weiterhin Wirkung zeigen. Die drei Sparten tragen auf Basis der vorläufigen Zahlen dazu wie folgt bei: Sparten Automotive Technologies Automotive Aftermarket Industrial Q1 2021 Q1 20203) Q1 2021 Q1 20203) Q1 2021 Q1 20203) Umsatzwachstum1) 15,8 % -12,1 % 4,0 % 1,6 % 3,9 % -7,7 % EBIT Marge2) 10,8 % 2,3 % 12,9 % 17,2 % 11,9 % 10,7 % 1) währungsbereinigt; 2) vor Sondereffekten; 3) angepasste Vergleichswerte für das Vorjahr Die bereits im vierten Quartal 2020 einsetzende positive Entwicklung des Geschäfts der Sparte Automotive Technologies hat sich im ersten Quartal 2021 in allen vier Regionen fortgesetzt. Das makro-ökonomische Umfeld ist herausfordernd und weiterhin mit signifikanten Unsicherheiten behaftet, insbesondere im Hinblick auf die Situation auf den Beschaffungsmärkten. Der Vorstand der Schaeffler AG wird die weitere Marktentwicklung genau beobachten und zu gegebener Zeit entscheiden, ob und inwiefern eine Anpassung der am 4. März 2021 veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2021 erforderlich ist. Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2021 wird die Schaeffler AG wie geplant am 12. Mai 2021 veröffentlichen. "Umsatzwachstum (vor Währungseinflüssen)", "EBIT-Marge (vor Sondereffekten)" und "Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten" entsprechen den Definitionen im Geschäftsbericht 2020 auf den Seiten 17 und 35ff, der unter www.schaeffler.com abrufbar ist. Die angepassten Vergleichswerte für das Vorjahresquartal sind unter www.schaeffler.com abrufbar. Ansprechpartner Renata Casaro

