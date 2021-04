Hamburg (ots) -- Erstes PLUS Angebot im Wissenssegment- Ausgewählte Higlights aus dem gesamten GEO-Kosmos- Zugang zu Podcasts, Texten im Vorlesemodus und zur Digitalausgabe von GEOHamburg (ots) - GEOplus bietet das Beste aus der Welt von GEO, jederzeit und überall digital verfügbar und komplett werbefrei. Das neue Plus Angebot überzeugt mit aufwendig recherchierten Reportagen und spannenden historischen Geschichten sowie fundierten Ratgebern zu Gesundheit, Psychologie und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus bietet GEOplus exklusive Podcasts und ausgewählte Texte im Vorlesemodus. Ebenfalls im Angebot enthalten ist der Zugang zur Digital-Ausgabe des GEO Magazins.GEO Chefredaktion: "GEOplus ist die neue digitale Heimat für alle Wissenshungrigen, die sich für die großen Themen der Allgemeinbildung interessieren. Wir freuen uns, dass unsere Leser:innen mit GEOplus ab sofort die ganze Welt von GEO immer und überall dabei haben können. Darunter auch die Highlights aus allen GEO-Magazinen wie GEO, GEO EPOCHE; GEO SAISON oder WOHLLEBENS WELT."Carina Laudage, Geschäftsführerin Digital, G+J Medien GmbH: "Wenn es in Deutschland eine Marke gibt, die im Wissenssegment die Chance hat, Plus-Abos aufzubauen, dann ist es GEO. Der Launch von GEOplus ist daher der nächste logische Schritt in unserer G+J weiten Plus-Strategie. Wir sind gespannt, welche digitalen Inhalte besonders begeistern und die meisten Plus-Abos generieren."Das GEOplus-Abonnement gibt es in mehreren Varianten, darunter als Wochenpass ab 5,99 Euro, als Flexabo (9,99 Euro/Monat) oder als Jahresabo für 99,99 Euro. GEOplus-Abonnenten erhalten zudem die bereits bekannten Vorteile der GEOCard. Alle Informationen zu GEOplus sind unter https://www.geo.de/p/plus verfügbar.Pressekontakt:Isabelle HaeslerPR/Kommunikation GEOTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 37 06E-Mail haesler.isabelle@guj.deOnline www.geo.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7861/4892570