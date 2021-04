Mainz (ots) - Wie wurden die ägyptischen Pyramiden, diese gigantischen Monumente, vor über 4500 Jahren erbaut? Wie konnten die tonnenschweren Steine befördert und so exakt behauen werden? Hunderte Kilometer von den Pyramiden von Gizeh entfernt entdecken Archäologen neue Hinweise auf die Methoden und prüfen ihre Hypothesen mit authentischen Experimenten. Die Dokumentation "Ägyptens Baumeister - Die großen Rätsel der Pyramiden" begleitet am Sonntag, 25. April 2021, 20.15 Uhr, in ZDFinfo zwei internationale Forscher-Teams bei ihren Expeditionen in Ägypten. Der Film von Florence Tran und Josselin Mahot steht bereits in der ZDFmediathek zur Verfügung.Ein Archäologen-Team gräbt mitten in der Wüste, das andere am Roten Meer. Dort stoßen die Ägyptologen auf bedeutende Hinweise zu den Techniken der alten Baumeister. Die Zuschauer und Zuschauerinnen erleben in der Dokumentation, wie zwei Dutzend Männer versuchen, einen massiven Steinblock mit einfachsten Mitteln zu transportieren. Ein weiteres Experiment soll Aufschluss darüber geben, wie die Steinmetze im alten Ägypten ihre Steinblöcke derart exakt behauen konnten. Experimentelle Archäologie und 3-D-Animationen lassen die Zeit des Pyramidenbaus aufleben und ermöglichen es den Forschern heute, die Bautechniken der Antike besser zu verstehen.Weitere Archäologie-Dokus am Sonntag, 25. April 2021, in ZDFinfo: Direkt im Anschluss an die Dokumentation in Erstausstrahlung ist ab 21.00 Uhr "Apokalypse Ägypten - Das Geheimnis der Pyramide" und ab 21.45 Uhr "Qatna - Entdeckung in der Königsgruft" erneut zu sehen. Und mit zehn weiteren Archäologie-Dokus lädt ZDFinfo anschließend zu einer Film-Nacht über aufgedeckte Rätsel der Geschichte.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/aegyptensbaumeisterPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/neue-geschichts-dokus-in-zdfinfo-1/"Ägyptens Baumeister" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/vKh2/ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-dokuhttps://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4892581