Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Wir erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auf der Ratssitzung am 22. April den aktuellen geldpolitischen Kurs bestätigen wird, so François Rimeu, Senior Strategist bei La Française Asset Management.Die EZB werde wahrscheinlich die im März ergriffenen Maßnahmen zur Beschleunigung des Ankaufstempos im Rahmen des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) bestätigen, wohl wissend, dass dieses Tempo im Juni mit den aktualisierten Wirtschaftsprognosen überprüft werde. Die finanziellen Bedingungen hätten sich seit der letzten Sitzung nicht verschärft, aber der Zentralbankrat werde die Umfrage zum Kreditgeschäft der Banken, die am 20. April veröffentlicht werde, genau im Auge behalten. ...

