Wien (www.anleihencheck.de) - Die nächsten relevanten Datenveröffentlichungen stehen erst am Ende der Woche auf dem Kalender, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In der Eurozone lohne ein Blick auf das Konsumentenvertrauen. Die Stimmung sei - verständlicherweise - nach wie vor belastet, habe sich aber in den letzten Monaten klar verbessert. Bei der April-Umfrage sei ungewiss, ob die Haushalte eher die aktuellen Lockdowns oder unmittelbar drohenden Restriktionen bewerten (z.B.: Frankreich, Italien, Österreich bzw. Deutschland) oder bereits auf die erhofften nachhaltigen Öffnungsschritte im Laufe des Jahres schielen würden. Zudem habe sich laut Umfragen die Beschäftigungslage im Industriesektor zuletzt stark verbessert, was das Sentiment ebenfalls heben sollte. Die Analysten der RBI würden mit einer Patt-Situation und einem weitgehend unveränderten Stimmungswert für April rechnen. ...

