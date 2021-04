Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach dem deutlichen Renditeanstieg an den globalen Rentenmärkten zwischen Mitte Februar und Mitte März ist es nun zu einer Konsolidierung gekommen, so die Analysten der DekaBank.EM (Emerging Markets)-Hartwährungsanleihen hätten von Spread-Einengungen profitiert und einen Teil der Verluste wettmachen können. EM-Aktien hätten etwas verloren, lägen aber seit Jahresbeginn nach dem starken Start noch immer im Plus. Wir erwarten, dass sich der Anstieg der US-Renditen fortsetzt, der größere Teil der Bewegung jedoch bereits hinter uns liegt, so die Analysten der DekaBank. EM-Aktien dürften von der Erholung der Weltwirtschaft gestützt bleiben und die Unternehmensgewinne dürften tendenziell die Erwartungen übertreffen. Das größte Risiko für die Märkte sei eine verfrühte Diskussion über eine Straffung der Geldpolitik in den USA. Die neue US-Regierung habe bereits in einer frühen Phase ihrer Amtszeit die Spannungen mit China und Russland verschärft. Die Sanktionen gegen China und Russland könnten weiter verschärft werden. Die Verlegung russischer Truppen an die ukrainische Grenze stufen wir zwar nur als Drohgebärde ein, doch sie führt zu neuen Unsicherheiten, so die Analysten der DekaBank. (Ausgabe April 2021) (19.04.2021/alc/a/a) ...

