Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einer zwischenzeitlichen Aufwärtsreaktion scheint sich der ITRAXX Senior Financials nun wieder nach unten zu bewegen, so die Analysten der Helaba.Die Spreads hätten sich zuletzt wieder eingeengt. Der Bankenindex des STOXX 600 habe am Freitag ebenfalls Gewinne verbucht. Diese seien zweifelsohne von der allgemein freundlichen Verfassung der Aktienmärkte getragen worden. Hinzu sei gekommen, dass eine Reihe von Banken mit Gewinnsteigerungen aufgewartet habe. So habe die dänische Jyske Bank von einem Q1-Gewinn pro Aktie von 11,6 DKK (Dänische Krone) berichtet. ...

