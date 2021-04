In Kooperation mit der Reclay Group bietet TÜV Süd einen neuen Service zur Prüfung und Zertifizierung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Angewendet wird das Prüf- und Zertifizierungsverfahren für Verpackungen aus Kunststoff, Papier, Karton, Glas, Aluminium, Eisenmetallen, Holz und Verbundstoffen. Der TÜV Süd Standard "Recyclingfähigkeit von Verpackungen" berücksichtigt sämtliche relevanten Normen und Standards. Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2030 alle in der EU in Verkehr gebrachten Kunststoffverpackungen wiederverwendet und recycelt werden. Hierfür setzt sie unter ...

