DJ Laschet tritt um 13 Uhr vor die Presse

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Armin Laschet will um 13 Uhr vor die Presse treten. Offiziell soll es dabei um die Kanzlerkandidatur der Grünen gehen, zu der Annalena Baerbock am Vormittag nominiert wurde.

Es wird allerdings erwartet, dass sich Laschet auch zur offenen K-Frage in der Union äußert wird. Am Sonntag hatten er und CSU-Chef Markus Söder nicht einigen können, wer der gemeinsame Spitzenkandidat der Unionsparteien und damit potentielle Nachfolger von Bundeskanzlerin Angela Merkel werden soll. Söder will um 14 Uhr nach der CSU-Präsidiumssitzung vor die Presse treten.

Laschet hat bei der K-Frage die CDU-Gremien hinter sich. Söder liegt in Meinungsumfragen weit vor Laschet.

April 19, 2021 06:57 ET (10:57 GMT)

