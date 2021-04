EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

Neuer Anbieter Pixminds: ALSO vertreibt Peripheriegeräte und Zubehör von Gamern für Gamer



19.04.2021 / 13:37





Emmen, Schweiz, 19. April 2021 PRESSEMITTEILUNG

Neuer Anbieter Pixminds:

ALSO vertreibt Peripheriegeräte und Zubehör von Gamern für Gamer



Immer mehr Anwendungen wandern in die Cloud. Das gilt für den Entertainment-Bereich ebenso wie für Business-Software. Spiele werden immer komplexer, immersiver und Wettkampf-orientierter. Dabei gibt es einen oft übersehenen Berührungspunkt zwischen der virtuellen Realität und der realen Welt: Peripheriegeräte, von Mäusen über Headsets und Tastaturen bis hin zu Controllern. Ab sofort kann Gaming-Zubehör mit einem Top-Preis-Wert-Verhältnis über den ALSO-Webshop bestellt werden.



Die französische Multimedia-Firma Pixminds gehört zu den Unternehmen, bei denen jeder Teenager gerne arbeiten würde: es sind Gamer, die aus ihrer Leidenschaft einen Beruf gemacht haben. Deshalb wissen sie aus eigenem Erleben, dass sich Spiele und Plattformen rasant weiterentwickeln. Im Durchschnitt haben Spiele jedes Jahr 10 Prozent mehr Funktionalitäten als im Vorjahr. Doch die Hardware entwickelte sich nicht in derselben Geschwindigkeit. Den Spielern blieb nichts anderes als die zusätzlichen Funktionalitäten auf ihre Tastatur oder auf eine Reihe von Tasten der Gaming-Maus zu mappen.

Pixminds hat die Bedienung der bescheidenen Maus nicht nur verbessert, sondern revolutioniert. Sie haben Keramikfüße entwickelt, die auf jede Gaming-Maus passen. Dies führt zu einer viel glatteren Gleitbewegung und gibt dem Benutzer gleichzeitig eine höhere Präzision und mehr Kontrolle über die Bewegungen beim Spielen. Gamer, die den Unterschied zwischen Teflon und Pixminds Keramikfüssen ausprobiert haben, schwärmen von der Erfahrung. Aber der eigentliche Clou ist die 'PU 94', eine Maus, die auf einem Silentblock-Pivot montiert und mit zwei Joysticks ausgestattet ist. Dies führt zu einem neuen Level an Mobilität und Reaktionsfähigkeit beim Spielen. Die Maus kann sowohl als 3D-Controller als auch als 'normale' Maus verwendet werden.

"Innovation ist die DNA von PIXMINDS, aber unsere Produkte einer breiten Gaming-Community zugänglich zu machen, ist eine große Herausforderung für uns. Durch unsere Partnerschaft mit ALSO erreichen wir dieses Publikum, nicht nur wegen der beeindruckenden Reichweite und tiefen Marktkenntnis, sondern auch, weil ALSO sehr direkt und konkret auf uns eingeht", sagt Lionel Chataignier, CEO und Director of Innovation bei Pixminds.

Weitere Produkte reichen von High-Speed-Kabeln über Bildschirmschutz-Kits bis hin zu kabellosen Controllern. Der Switch ist ergonomisch geformt für optimalen Grip, verfügt über eine Bewegungserkennung und ein Vibrationssystem, um Spielsessions so immersiv wie möglich zu gestalten. Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): "Wir freuen uns sehr, dass wir Pixminds in das ALSO-Ökosystem integriert haben. Mit ihren Produkten ermöglichen wir unseren Resellern, modernstes Equipment für Gamer anzubieten, das unter anderem auf der CES mit zahlreichen Innovationspreisen ausgezeichnet wurde."



Kontakt zur ALSO Holding AG:

Beate Flamm

Senior Vice President Communication

E-Mail: beate.flamm@also.com



ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 24 Ländern Europas sowie in insgesamt 90 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem bietet rund 110 000 Resellern Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1340 Produkt-Kategorien. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Der Bereich Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Der Bereich Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Weitere Informationen unter: https://also.com. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland.



Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.