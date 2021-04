DJ Coca-Cola plant Teilbörsengang für südafrikanische Tochter CCBA

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Konzern Coca-Cola Co. will einen Anteil an seiner Tochter Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) über die Börse verkaufen. Der Getränkekonzern aus Atlanta kündigte an, den Börsengang innerhalb der nächsten 18 Monate durchzuführen. Dies hänge jedoch von einer Reihe von Faktoren ab, unter anderem von makroökonomischen Bedingungen.

CCBA der der größte Coca-Cola-Abfüller Afrikas. Der IPO werde der in Südafrika ansässigen CCBA ermöglichen wird, als unabhängiges, auf Afrika fokussiertes Unternehmen zu agieren. Die Aktien sollen in Amsterdam und Johannesburg notiert werden, wobei Amsterdam die Hauptbörse sein wird.

April 19, 2021 07:27 ET (11:27 GMT)

