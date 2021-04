DJ BMW will Energiedichte von Batteriezellen deutlich erhöhen

FRANKFURT (Dow Jones)--BMW stellt weitere Fortschritte bei der Leistungsfähigkeit von Batteriezellen in Aussicht und will bis Ende des Jahrzehnts Feststoffbatterien für den Serieneinsatz anbieten. "Wir wollen die Energiedichte der Zellen deutlich erhöhen und die Kosten beim Materialeinsatz und in der Produktion gleichzeitig senken", sagte BMW-CEO Oliver Zipse anlässlich der Übergabe des Zuwendungsbescheids für das zweite EU-Großprojekt zur Batteriezellfertigung. Bis zum Ende des Jahrzehnts will der DAX-Konzern die Energiedichte von Batteriezellen um mindestens einen mittleren zweistelligen Prozentbereich erhöhen.

BMW entwickelt für eine neue Fahrzeuggeneration, die sogenannte Neue Klasse, die nächste Generation der Batterietechnologie. Die Autos sollen eine neu entwickelte Batterie- und Antriebsgeneration sowie eine neue IT-Architektur haben. "Mit der Neuen Klasse werden wir im elektrischen Antrieb einen großen Technologie-Sprung machen", so Zipse. Mit der Neuen Klasse ziele BMW bei Reichweite und Herstellkosten auf das Niveau modernster Verbrennungsmotoren. Zentrales Ziel der Münchener für ihre sechste Generation der E-Antriebstechnologie seien "wirklich grüne, CO2-arme und kreislauffähige Batterien".

Der nächste Technologiesprung werden dann Feststoffbatterien sein. "Schon deutlich vor 2025 planen wir ein erstes Demonstrator-Fahrzeug mit dieser Technologie zu zeigen", erklärte BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen dann Feststoffbatterien für den Serieneinsatz verfügbar sein.

"Wir unterstützen BMW bei zwei konkreten Vorhaben im Bereich der Batteriespeicher", erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier laut Mitteilung. "Es muss unser Ziel sein, wirtschaftlich an dieser klimaschonenden Technologie teilzuhaben und Europa unabhängiger von Lieferanten aus Drittländern zu machen", ergänzte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

April 19, 2021

